Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: तीन धुर जमीन के विवाद में युवक को पट्टीदारों ने घर से खींच पीटकर मार डाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: -भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव में रविवार की देर रात हुई घटना, मृत युवक विशुनपुरा गांव निवासी स्व. बंशी महतो का 35 वर्षीय पुत्र कृष्णा महतो था।‌ उसके पेट और दाहिने हाथ के बांह पर लाल...

Ara News: तीन धुर जमीन के विवाद में युवक को पट्टीदारों ने घर से खींच पीटकर मार डाला

Ara News: -भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव में रविवार की देर रात हुई घटना

घटना का विवरण

-इलाज के दौरान आरा सदर अस्पताल में बुधवार की सुबह युवक ने तोड़ दिया दम -परिजनों ने चचेरे भाइयों सहित अन्य पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने का लगाया आरोप -दो महिलाओं समेत पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में महज तीन धुर जमीन के विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी। रविवार की रात मारपीट में जख्मी युवक की इलाज के दौरान बुधवार की सुबह आरा सदर अस्पताल में मौत हो गयी। मृत युवक विशुनपुरा गांव निवासी स्व. बंशी महतो का 35 वर्षीय पुत्र कृष्णा महतो था।‌ उसके पेट और दाहिने हाथ के बांह पर लाल और काले रंग के निशान मिले हैं। परिजनों की ओर से चचेरे भाई सहित अन्य लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी बहन कमला देवी ने बताया कि कृष्णा महतो का अपने चचेरे भाई सुरेंद्र महतो से तीन धुर जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। रविवार की रात कृष्णा महतो ने अपनी बेटी इंदु से पकौड़ी बनाने की बात कह घर से बाहर निकल गये। तभी सुरेंद्र महतो सहित पांच-छह लोगों ने उसे पकड़ लिया और खींच कर अपने घर के पास ले गए। वहां सभी ने लाठी-डंडों से कृष्णा की जमकर पिटाई कर दी। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए तरारी सीएचसी ले जाया गया। मंगलवार को आरा सदर अस्पताल लाया गया। वहां इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर इमादपुर थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। कमला देवी की ओर से उसके चचेरे भाई सुरेंद्र महतो और उसके दो पुत्र सहित पांच छह अन्य लोगों पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर अपने भाई कृष्णा महतो की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इधर, इमादपुर थानाध्यक्ष सुनीत कुमार सिंह के अनुसार कृष्णा महतो की बेटी इंदु ने बताया है कि रविवार की रात करीब 11 बजे पट्टीदारों ने उसके पिता को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। उनकी इलाज के दौरान बुधवार की सुबह सदर अस्पताल में हो गई। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करती हुई आरोपित पक्ष की दो महिलाओं समेत पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कृष्णा महतो पांच भाई और चार बहनों में छोटा था। उसके परिवार मे पुत्र लल्लू और पुत्री इंदु है। उसकी पत्नी की मौत दस वर्ष पूर्व हो गई थी। घटना के बाद उसके घर में कोहराम मच गया है।

सामान्य प्रश्न

कृष्णा महतो किसके विवाद में मारे गए?
कृष्णा महतो का अपने चचेरे भाई सुरेंद्र महतो से तीन धुर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Murder Ara Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।