Ara News: जगजीवन कॉलेज : मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम

Ara News: -युवाओं को मतदान के प्रति किया गया प्रेरित आरा, निज प्रतिनिधि। जगजीवन कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई और जिला निर्वाचन कार्यालय भोजपुर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.आभा सिंह ने की, जबकि संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी जुली कुमारी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुर के एडीएम डॉ. शशि शेखर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और हिन्दी विभाग की छात्रा कृति कुमारी की ओर से शिव तांडव स्तोत्र के सस्वर पाठ के साथ हुआ। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने मतदाता साक्षरता विषय पर भाषण प्रस्तुत कर लोकतंत्र में मतदान की भूमिका और जागरूक मतदाता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।