Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: जगजीवन कॉलेज : मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: -युवाओं को मतदान के प्रति किया गया प्रेरित, जगजीवन कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और जिला

Ara News: जगजीवन कॉलेज : मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम

Ara News: -युवाओं को मतदान के प्रति किया गया प्रेरित आरा, निज प्रतिनिधि। जगजीवन कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई और जिला निर्वाचन कार्यालय भोजपुर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.आभा सिंह ने की, जबकि संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी जुली कुमारी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुर के एडीएम डॉ. शशि शेखर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और हिन्दी विभाग की छात्रा कृति कुमारी की ओर से शिव तांडव स्तोत्र के सस्वर पाठ के साथ हुआ। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने मतदाता साक्षरता विषय पर भाषण प्रस्तुत कर लोकतंत्र में मतदान की भूमिका और जागरूक मतदाता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: जागरूक मतदाता समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ : डीएम

मुख्य अतिथि का संबोधन

मुख्य अतिथि डॉ. शशि शेखर सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया, वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं नोटा के महत्व की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराने का आह्वान किया। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन प्रपत्र भी वितरित किए गए। प्राचार्या डॉ. आभा सिंह ने कहा कि एक शिक्षित मतदाता ही सशक्त लोकतंत्र की नींव है। वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी जुली कुमारी ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से निष्पक्ष, जागरूक और नैतिक मूल्यों के आधार पर मतदान करने की अपील की। महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Siwan News मतदाताओं में निर्वाचन संबंधी जागरुकता बढ़ायेगा निर्वाचन साक्षरता क्लब

सामान्य प्रश्न

इस कार्यक्रम का आयोजन किनके द्वारा किया गया था?
इस कार्यक्रम का आयोजन जगजीवन कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई और जिला निर्वाचन कार्यालय भोजपुर द्वारा किया गया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।