Ara News: सांप के डंसने से अधेड़ महिला की हालत गंभीर
Ara News: आरा के चांदी थाना क्षेत्र के खनगांव में रविवार को एक अधेड़ महिला रूधा देवी को विषैले सांप ने डंस लिया। परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। साथ ही, नवादा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
Ara News: आरा। जिले के चांदी थाना क्षेत्र के खनगांव में रविवार की दोपहर विषैले सांप के डंसने से एक अधेड़ महिला की हालत काफी गंभीर हो गई है। परिजन की ओर से इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। उक्त महिला खनगांव निवासी हरि कुमार राम की 55 वर्षीया पत्नी रूधा देवी है। परिजन के अनुसार धान की रोपनी के दौरान सांप ने डंस लिया। ......... सड़क हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी आरा। नवादा थाना क्षेत्र के रविवार की दोपहर कतीरा मोड़ के समीप हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए।
जख्मी मौलाबाग निवासी राजीव श्रीवास्तव का 18 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु है। दिव्यांशु के परिजन ने बताया कि रविवार की दोपहर वह बाइक से अपने घर से कतीरा जा रहा था। इस दौरान कतीरा मोड़ के समीप उसकी बाइक के सामने का अचानक बच्चा गया। इससे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और वह जख़्मी हो गया।
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