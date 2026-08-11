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Ara News: पूजा करने जा रही महिला से चेन छीन भाग निकले बाइक सवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: आरा में मंगलवार को बाइक सवार बदमाशों ने पूजा करने जा रही महिला से सोने की चेन झपट ली। महिला के मामूली जख्म हुए। एक अन्य घटना में चाय दुकानदार ने युवक को मारा, जबकि स्कूल बस की ठोकर से दो बाइक सवार दोस्तों को गंभीर चोटें आईं।

Ara News: पूजा करने जा रही महिला से चेन छीन भाग निकले बाइक सवार

Ara News: आरा। शहर के नवादा थाना क्षेत्र के जज कोठी नाला गली मोड़ के समीप मंगलवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मार पूजा करने जा रही एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। चेन छीने जाने के कारण महिला मामूली रूप से जख्मी हो गई। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, तब तक बदमाश काफी दूर भाग चुके थे। पीड़ित महिला जज कोठी नाला गली निवासी अवधेश कुमार सिंह की 38 वर्षीया पुत्री अनुपमा सिंह हैं। उन्होंने बताया कि वह मंगलवार की सुबह महाशिवरात्रि लेकर पूजा करने के लिए पकड़ी चौक स्थित मंदिर जा रही थी। वह अपने गाली के मोड़ के पास पहुंची, तो वहां पहले से बाइक सवार दो बदमाश खड़े थे। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली। इसके बाद दोनों उचक्के भाग निकले। वहीं इस संबंध में जख्मी महिला अनुपमा सिंह की ओर से नवादा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में लिखित आवेदन दिया गया है।

मामूली विवाद में चाय दुकानदार ने युवक को पीटा

आरा। शहर के नवादा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में चाय दुकानदार द्वारा एक युवक की पिटाई कर दी गयी। इसमें युवक जख्मी हो गया, जिसक इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। जख्मी युवक नवादा थाना क्षेत्र के मौलाबाग निवासी रमेश प्रसाद का 20 वर्षीय पुत्र कजरू है। उसने बताया कि वह स्टेशन रोड स्थित दुकान पर अक्सर चाय पीने जाता है। मंगलवार की दोपहर वह उसकी दुकान पर चाय पीने गया। चाय पीने के बाद दुकानदार की ओर से उसकी पिटाई कर दी गई।

स्कूल बस की ठोकर से बाइक सवार दो दोस्त घायल

आरा। शहर के नवादा थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड स्थित ओवरब्रिज पर मंगलवार की दोपहर स्कूली बस ने बाइक सवार दो दोस्तों को धक्का मार दिया। इसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गये। ट्रैफिक पुलिस और परिजन की ओर से उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। घायलों में चौरी थाना क्षेत्र के बेरथ गांव निवासी कृपा शंकर सिंह के 17 वर्षीय पुत्र गिरधर गोपाल और उसी थाना क्षेत्र के ढकनी गांव निवासी हरेराम सिंह के 20 वर्षीय पुत्र मोंगल उर्फ अभिषेक कुमार शामिल हैं। अभिषेक कुमार ने बताया कि दोनों बाइक से गांव से आरा आ रहे थे। उसी दौरान प्राइवेट बस स्टैंड स्थित ओवरब्रिज पर पीछे से आ रही एक स्कूल बस में उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गये। मोंगल उर्फ अभिषेक कुमार का दाहिना पैर फ्रैक्चर कर गया है, जबकि गिरधर गोपाल को शरीर के कई स्थानों पर चोटें आयी हैं。

सामान्य प्रश्न

महिला से सोने की चेन किसने छीनी?
महिला से सोने की चेन बाइक सावर बदमाशों ने छीनी।
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