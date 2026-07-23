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Ara News: दो लाख रुपये छीनने की पुलिस से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: पीरो में एक महिला ने ओझवलियां मोड़ से आते हुए दो लाख रुपये छीनने की शिकायत की है। पुलिस थानाध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि महिला ने अभी तक लिखित शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और नाकेबंदी की गई है।

Ara News: दो लाख रुपये छीनने की पुलिस से शिकायत

Ara News: पीरो। एक महिला ने ओझवलियां मोड़ से पीरो आने के क्रम में दो लाख रुपये छीन लिये जाने की शिकायत की है। महिला की शिकायत पर पीरो थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता इलाके की नाकेबंदी कर पड़ताल कर रहे हैं। पूछे जाने पर इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला ने लिखित शिकायत नहीं की है। उसके बताये जाने पर पुलिस सक्रिय हो गयी है। छानबीन की जा रही है।

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