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Ara News: महिला कॉलेज : छात्राओं को मतदान प्रक्रिया की दी गई जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: मतदाता पंजीकरण, संशोधन, वोटर हेल्पलाइन ऐप और ऑनलाइन सेवाओं पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम, साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देते हुए

Ara News: महिला कॉलेज : छात्राओं को मतदान प्रक्रिया की दी गई जानकारी

Ara News: मतदाता पंजीकरण, संशोधन, वोटर हेल्पलाइन ऐप और ऑनलाइन सेवाओं पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम आरा, निज प्रतिनिधि। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तनय सुल्तानिया के निर्देशानुसार बुधवार को महंथ महादेवानंद महिला महाविद्यालय आरा में निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप निर्वाचन पदाधिकारी भोजपुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (नमामि गंगे), अवर निर्वाचन पदाधिकारी, आरा सदर तथा महाविद्यालय के प्राचार्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन, विलोपन, स्थानांतरण, मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देते हुए पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 के जरिए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

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इस अवसर पर जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक ने निर्वाचन प्रक्रिया का व्यावहारिक डेमो प्रस्तुत कर छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, महाविद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, कैंपस एंबेसेडर तथा बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

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