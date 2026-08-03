Ara News: चलने लायक सड़क बनाने को अगिआंव बाजार में नाराजगी
Ara News: फोटो कैप्सन 2 : अगिआंव बाजार में पीरो-अगिआंव बाजार सड़क पर उभरे गड्ढों को चलने लायक बनाने की मांग को लेकर सोमवार को नाराजगी जताते अगिआंव बाजार के लोग।
Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। पीरो-अगिआंव बाजार सड़क को अगिआंव बाजार में चलने लायक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। सड़क पर बन आये गड्ढों को भरकर चलने लायक बनाने की मांग करते-करते थक चुके ग्रामीण अचानक ही सड़क पर उतर आये और हंगामा करना शुरू कर दिया। पंचायत की मुखिया सुनीता देवी के समझाने पर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और सड़क से हट गये। ग्रामीणों का कहना है कि अगिआंव बाजार में सड़क की दोनों ओर आउटफाल नाला नहीं होने के चलते सड़क पर घरों का पानी बहता है और बड़े-बड़े गड्ढे बन आये हैं। गड्ढों में अक्सर चारपहिया और दोपहिया वाहन फंस जाते हैं।
रात में अचानक बाइक सवार जख्मी हो जाते हैं। सड़क पर बन आये गड्ढों को दुरुस्त करने के लिये लोगों ने पथ निर्माण विभाग से शिकायत की, लेकिन गड्ढों को भरने की दिशा में कोई पहल नहीं की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व रामबाबू चंद्रवंशी, मोहन साह, श्रीकांत, मोनह साह, राजेन्द्र शर्मा, रामईश्वर शर्मा, अखिलेश पासवान, जयराम सिंह, कुणाल सिंह, भगवान प्रसाद और अनिल कुमार सिंह ने किया।
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