Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: चलने लायक सड़क बनाने को अगिआंव बाजार में नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: फोटो कैप्सन 2 : अगिआंव बाजार में पीरो-अगिआंव बाजार सड़क पर उभरे गड्ढों को चलने लायक बनाने की मांग को लेकर सोमवार को नाराजगी जताते अगिआंव बाजार के लोग।

Ara News: चलने लायक सड़क बनाने को अगिआंव बाजार में नाराजगी

Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। पीरो-अगिआंव बाजार सड़क को अगिआंव बाजार में चलने लायक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। सड़क पर बन आये गड्ढों को भरकर चलने लायक बनाने की मांग करते-करते थक चुके ग्रामीण अचानक ही सड़क पर उतर आये और हंगामा करना शुरू कर दिया। पंचायत की मुखिया सुनीता देवी के समझाने पर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और सड़क से हट गये। ग्रामीणों का कहना है कि अगिआंव बाजार में सड़क की दोनों ओर आउटफाल नाला नहीं होने के चलते सड़क पर घरों का पानी बहता है और बड़े-बड़े गड्ढे बन आये हैं। गड्ढों में अक्सर चारपहिया और दोपहिया वाहन फंस जाते हैं।

रात में अचानक बाइक सवार जख्मी हो जाते हैं। सड़क पर बन आये गड्ढों को दुरुस्त करने के लिये लोगों ने पथ निर्माण विभाग से शिकायत की, लेकिन गड्ढों को भरने की दिशा में कोई पहल नहीं की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व रामबाबू चंद्रवंशी, मोहन साह, श्रीकांत, मोनह साह, राजेन्द्र शर्मा, रामईश्वर शर्मा, अखिलेश पासवान, जयराम सिंह, कुणाल सिंह, भगवान प्रसाद और अनिल कुमार सिंह ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।