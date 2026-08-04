Ara News: ओवरलोड से तीसरी बार जला गुरेज गांव का ट्रांसफार्मर, बिजली कार्यालय पहुंचे ग्रामीण
Ara News: गुरेज गांव के ग्रामीणों ने 63 केवीए के ट्रांसफार्मर की जगह 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। गर्मी और बारिश की कमी से खेतों में दरारें पड़ रही हैं और ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहा है, जिससे गांव में बिजली आपूर्ति विफल हो रही है।
Ara News: भीषण गर्मी और उमस के बीच ट्रांसफार्मर जलने से गांव की बत्ती गुल, खेतों में पड़ी दरारें 63 केवीए की जगह 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की ग्रामीणों ने उठाई मांग, दिया आवेदन बिहिया। निज संवाददाता जगदीशपुर प्रखंड के सियरुआ पंचायत के गुरेज गांव के लोगों की बिजली को लेकर मुसीबत बढ़ा दी है। एक तरफ बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ ओवरलोड के कारण गांव में लगा ट्रांसफार्मर बार-बार जवाब दे रहा है।
समस्याएं और समाधान
इसी समस्या से आहत होकर मंगलवार को गुरेज गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बिहिया स्थित विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता को आवेदन सौंपा और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि उनके टोले में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो वर्तमान में गांव के कुल लोड को झेलने में असमर्थ है। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और गर्मी के कारण बढ़ी बिजली खपत से यह ट्रांसफार्मर अब तक तीन बार जल चुका है। ट्रांसफार्मर जलने के कारण ग्रामीणों को कई-कई दिनों तक अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि 63 केवीए के ट्रांसफार्मर को हटाकर 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बिजली आपूर्ति सुचारू हो सके। वहीं मामले में बिजली विभाग से जुड़े लोगों ने बताया कि इस बार भीषण गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर जलने की अत्यधिक शिकायतें आ रही हैं, जिससे विभाग में ट्रांसफार्मर का बैकअप भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।