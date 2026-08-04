Ara News: ओवरलोड से तीसरी बार जला गुरेज गांव का ट्रांसफार्मर, बिजली कार्यालय पहुंचे ग्रामीण

Ara News: भीषण गर्मी और उमस के बीच ट्रांसफार्मर जलने से गांव की बत्ती गुल, खेतों में पड़ी दरारें 63 केवीए की जगह 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की ग्रामीणों ने उठाई मांग, दिया आवेदन बिहिया। निज संवाददाता जगदीशपुर प्रखंड के सियरुआ पंचायत के गुरेज गांव के लोगों की बिजली को लेकर मुसीबत बढ़ा दी है। एक तरफ बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ ओवरलोड के कारण गांव में लगा ट्रांसफार्मर बार-बार जवाब दे रहा है।

समस्याएं और समाधान

इसी समस्या से आहत होकर मंगलवार को गुरेज गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बिहिया स्थित विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता को आवेदन सौंपा और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि उनके टोले में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो वर्तमान में गांव के कुल लोड को झेलने में असमर्थ है। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और गर्मी के कारण बढ़ी बिजली खपत से यह ट्रांसफार्मर अब तक तीन बार जल चुका है। ट्रांसफार्मर जलने के कारण ग्रामीणों को कई-कई दिनों तक अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि 63 केवीए के ट्रांसफार्मर को हटाकर 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बिजली आपूर्ति सुचारू हो सके। वहीं मामले में बिजली विभाग से जुड़े लोगों ने बताया कि इस बार भीषण गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर जलने की अत्यधिक शिकायतें आ रही हैं, जिससे विभाग में ट्रांसफार्मर का बैकअप भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है।