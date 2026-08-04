Ara News: सड़क निर्माण पूरा किए बिना ही कार्य समाप्ति का लगा दिया बोर्ड, रोष

Ara News: बिहिया प्रखंड के शिवपुर पंचायत में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत बन रही सड़क के अधूरे कार्य के विरोध में प्रदर्शन किया। आरोप है कि बिना निर्माण पूरा किए कार्य समाप्ति की तिथि दर्ज कर दी गई। ग्रामीणों ने उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है।

Ara News: -बिहिया प्रखंड की मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना का है मामला -विरोध-प्रदर्शन के बाद रानीसागर-साहोडीह-सिकरिया हॉल्ट मार्ग की जांच की मांग जगदीशपुर, निज संवाददाता। बिहिया प्रखंड के शिवपुर पंचायत के साहोडीह गांव के समीप मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत बन रही रानीसागर-साहोडीह-सिकरिया हॉल्ट सड़क को ले मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आरोप है कि सड़क निर्माण पूरा हुए बिना ही सूचना बोर्ड पर कार्य समाप्ति की तिथि दर्ज कर दी गई। इसे देख बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्माण स्थल पर पहुंचे और विभाग व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने अधूरे कार्य को कागजों में पूर्ण दिखाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क का अधिकांश निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद सूचना बोर्ड पर कार्य समाप्ति की तिथि दर्ज कर दी गई। इसे सरकारी धन के दुरुपयोग और गंभीर अनियमितता बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई।

बिना सड़क बने ही लगा 'कार्य समाप्ति' का बोर्ड ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जगदीशपुर की ओर से लगाए गए सूचना बोर्ड में योजना का नाम 'पीएमजीएसवाई रोड साहोडीह से सिकरिया हॉल्ट' अंकित है। बोर्ड के अनुसार सड़क की कुल लंबाई 2.240 किलोमीटर, योजना की प्राक्कलित राशि 156.789 लाख रुपये, मुख्य निर्माण कार्य की राशि 111.899 लाख रुपये, कार्य प्रारंभ की तिथि 30 मई 2025 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 29 मई 2026 दर्ज है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब सड़क निर्माण पूरा ही नहीं हुआ तो कार्य समाप्ति की तिथि किस आधार पर अंकित की गई।

धरातल पर सड़क अधूरी, केवल पुलिया निर्माण तक सीमित रहा काम ग्रामीणों के अनुसार अब तक केवल दो छोटी पुलिया अथवा नाले का आंशिक निर्माण हुआ है। मुख्य सड़क आज भी कच्ची और उबड़-खाबड़ है। कहीं भी बिटुमिनस (पिचिंग) या पीसीसी सड़क का निर्माण दिखाई नहीं देता। ग्रामीणों ने अधूरे कार्य को पूर्ण दर्शाकर सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका जताई।

दो दिन पहले लिखी गई थी तिथि, विरोध के बाद रात में मिटाने का आरोप स्थानीय ग्रामीण राकेश कुमार यादव, राजू चौधरी, मुनेश्वर राम, भोला दुबे और छोटू दुबे सहित अन्य लोगों ने बताया कि दो दिन पहले पेंटर बुलाकर सूचना बोर्ड पर कार्य समाप्ति की तिथि लिखवाई गई थी। विरोध शुरू होने के बाद रात के अंधेरे में बोर्ड पर दर्ज तिथि पर पेंट पोतकर उसे मिटाने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने इसे सच्चाई छिपाने की कोशिश बताया।

करोड़ों की योजना का विवरण सूचना बोर्ड के अनुसार योजना की कुल प्राक्कलित राशि 156.789 लाख रुपये है। इसमें 111.899 लाख रुपये मुख्य निर्माण कार्य, 20.692 लाख रुपये रखरखाव एवं प्रबंधन तथा पांचवें वर्ष में कालीकरण (पिचिंग) के लिए 24.162 लाख रुपये का प्रावधान है। योजना के तहत 1.630 किलोमीटर बिटुमिनस सड़क और 0.610 किलोमीटर पीसीसी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।

सड़क अधूरी रहने से आवागमन प्रभावित, दुर्घटना का बना रहता है खतरा रानीसागर, साहोडीह और सिकरिया हॉल्ट को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग लंबे समय से जर्जर है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनने से स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और आम लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात में स्थिति और गंभीर हो जाती है तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करने की तैयारी ग्रामीनों ने कहा कि मामले की शिकायत जिलाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच होने पर पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण जल्द पूरा नहीं कराया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता बोले : कार्य अभी जारी है, आवंटन नहीं मिलने से हुई देरी ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जगदीशपुर के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि रानीसागर-साहोडीह-सिकरिया हॉल्ट सड़क का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कार्य वर्तमान में जारी है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त राशि का आवंटन नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। शेष राशि उपलब्ध होने के बाद बचा हुआ कार्य पूरा कराया जाएगा। हालांकि, सूचना बोर्ड पर दर्ज कार्य समाप्ति की तिथि व मिटाने के संबंध में उन्होंने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की।