Ara News: तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कार्यक्रम को लेकर बैठक
Ara News: आरा। दो अगस्त को नागरी प्रचारिणी सभागार में आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध संगीत समारोह 'तुम मुझे यूं भुला न पाओगे' की तैयारियां चल रही हैं। यह कार्यक्रम मोहम्मद रफी की स्मृति में है, जिसमें उनके अमर नगमे प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजन प्रेम के सुसाज़ संस्था द्वारा किया जा रहा है।
Ara News: आरा। आगामी दो अगस्त को नागरी प्रचारिणी सभागार में आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध संगीत समारोह तुम मुझे यूं भुला न पाओगे की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी साहब की पावन स्मृति को समर्पित इस कार्यक्रम का आयोजन प्रेम के सुसाज़ संस्था की ओर से किया जा रहा है।
कार्यक्रम की तैयारी
कार्यक्रम को लेकर मौलाबाग में आयोजित बैठक में कलाकारों ने अपने-अपने गीतों का चयन कर लिया है और इन दिनों धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में रिहर्सल का दौर पूरे जोश के साथ जारी है। रिहर्सल में रफी साहब के अमर नगमे गूंज रहे हैं, जिससे संगीत प्रेमियों और कलाकारों में विशेष उत्साह का वातावरण है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह आयोजन भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है।
प्रस्तुतियां
कार्यक्रम में रफी साहब के सदाबहार एकल (सिंगल) एवं युगल (डुएट) गीतों की प्रस्तुति होगी। इन गीतों में रफी साहब के साथ लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सुमन कल्याणपुर, किशोर कुमार तथा अन्य महान गायकों-गायिकाओं के साथ गाए गए लोकप्रिय गीत शामिल किए गए हैं। पूरे कार्यक्रम की रिहर्सल एवं संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी वरिष्ठ संगीत शिक्षक धर्मेंद्र सिंह निभा रहे हैं।
प्रतिभाशाली कलाकार
संगीत संध्या में राजाराम शर्मा, जितेंद्र कुमार, रमेश कुमार, ऋषिका शर्मा , कृति लता, सीमा भारती, कुमार अनुपम, मो. नौशाद सहित अनेक प्रतिभाशाली कलाकार अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से श्रोताओं को रफी साहब के स्वर्णिम दौर की याद दिखायेंगे। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, मंच संचालन, रिहर्सल, ध्वनि व्यवस्था तथा कार्यक्रम को सफल बनाने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष भी कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। संगीत प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।
सामान्य प्रश्न
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