आरा में अलग-अलग मामलों में डीईओ ऑफिस के दो क्लर्क सस्पेंड

सहार प्रखंड नियोजन में व्यापक पैमाने पर अनियमितता के लिए पहली नजर में दोषी पाये जाने के मामले में क्लर्क अनिल उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है।

