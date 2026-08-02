Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: रघुपति गोप के दिखाये मार्गों पर चलने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: -पूर्व विधायक रघुपति गोप की पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनाई गई, पूर्व विधायक रघुपति गोप की आदमकद प्रतिमा

Ara News: रघुपति गोप के दिखाये मार्गों पर चलने का संकल्प

Ara News: -पूर्व विधायक रघुपति गोप की पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनाई गई चरपोखरी, एक संवाददाता। सोन अंचल किसान पंचायत सह समाजवादी चेतना परिषद भोजपुर के तत्वावधान में रविवार को चरपोखरी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रतिनिधि भवन में प्रखर समाजवादी नेता और पूर्व विधायक रघुपति गोप की सातवीं पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। यहां उपस्थित लोगों ने उनके दिखाये सामाजिक और जनहित के मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इसके पश्चात प्रतिनिधि भवन में श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों में शामिल अगिआंव विधायक महेश पासवान, विधान पार्षद सोनू कुमार राय, संदेश के पूर्व विधायक बिजेंद्र यादव, जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश और दिवंगत नेता के पुत्र बृज बहादुर गोपाल ने रघुपति गोप के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।

वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि स्व. गोप आजीवन किसानों, मजदूरों, शोषितों और वंचितों के हक-हकूक की लड़ाई लड़ते रहे और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे। मौके पर अजीत यादव, जितेन्द्र कुमार, उपेन्द्र नारायण पाण्डेय, सुशील तिवारी, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण यादव सहित अन्य गणमान्य लोग और कार्यकर्ता मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Bhojpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।