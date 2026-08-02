Ara News: रघुपति गोप के दिखाये मार्गों पर चलने का संकल्प
Ara News: -पूर्व विधायक रघुपति गोप की पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनाई गई, पूर्व विधायक रघुपति गोप की आदमकद प्रतिमा
Ara News: -पूर्व विधायक रघुपति गोप की पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनाई गई चरपोखरी, एक संवाददाता। सोन अंचल किसान पंचायत सह समाजवादी चेतना परिषद भोजपुर के तत्वावधान में रविवार को चरपोखरी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रतिनिधि भवन में प्रखर समाजवादी नेता और पूर्व विधायक रघुपति गोप की सातवीं पुण्यतिथि समारोहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। यहां उपस्थित लोगों ने उनके दिखाये सामाजिक और जनहित के मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इसके पश्चात प्रतिनिधि भवन में श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों में शामिल अगिआंव विधायक महेश पासवान, विधान पार्षद सोनू कुमार राय, संदेश के पूर्व विधायक बिजेंद्र यादव, जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश और दिवंगत नेता के पुत्र बृज बहादुर गोपाल ने रघुपति गोप के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।
वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि स्व. गोप आजीवन किसानों, मजदूरों, शोषितों और वंचितों के हक-हकूक की लड़ाई लड़ते रहे और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे। मौके पर अजीत यादव, जितेन्द्र कुमार, उपेन्द्र नारायण पाण्डेय, सुशील तिवारी, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण यादव सहित अन्य गणमान्य लोग और कार्यकर्ता मौजूद थे।
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