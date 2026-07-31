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Ara News: समाजसेविका कौशल्या देवी की पुण्यतिथि मनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: फोटो 1 : आरा के मदन जी के हाता में कौशल्या देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते लोग। इस अवसर पर श्रद्धांजलि गोष्ठी का आयोजन हुआ। अध्यक्षता प्रो. बलिराज ठाकुर ने की। मुख्य अतिथि प्रो. नंदजी दुबे एवं...

Ara News: समाजसेविका कौशल्या देवी की पुण्यतिथि मनी

Ara News: आरा। सामाजिक कार्यकर्ता शिवदास सिंह की धर्मपत्नी कौशल्या देवी की आठवीं पुण्यतिथि मदन जी का हाता मोहल्ले में मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि गोष्ठी का आयोजन हुआ। अध्यक्षता प्रो. बलिराज ठाकुर ने की। मुख्य अतिथि प्रो. नंदजी दुबे एवं विशिष्ट अतिथि प्रो. महेश सिंह रहे। कौशल्या देवी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। गोष्ठी को कु. शिलभद्र, निर्मल सिंह सकरवार, डीएसपी अजय सिंह, मंटू सिंह, पिंटू सिंह व अन्य ने संबोधित किया। इस अवसर पर धनंजय कुमार सिंह, डॉ. विजय शंकर, डॉ. अशोक सिंह, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. कृष्णा कुमार सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संचालन डॉ. दिवाकर पांडेय और धन्यवाद ज्ञापन शिवदास सिंह ने किया।

कार्यक्रम का समापन सहभोज (प्रसाद) के साथ हुआ ।

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