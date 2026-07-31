Ara News: समाजसेविका कौशल्या देवी की पुण्यतिथि मनी
Ara News: फोटो 1 : आरा के मदन जी के हाता में कौशल्या देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते लोग। इस अवसर पर श्रद्धांजलि गोष्ठी का आयोजन हुआ। अध्यक्षता प्रो. बलिराज ठाकुर ने की। मुख्य अतिथि प्रो. नंदजी दुबे एवं...
Ara News: आरा। सामाजिक कार्यकर्ता शिवदास सिंह की धर्मपत्नी कौशल्या देवी की आठवीं पुण्यतिथि मदन जी का हाता मोहल्ले में मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि गोष्ठी का आयोजन हुआ। अध्यक्षता प्रो. बलिराज ठाकुर ने की। मुख्य अतिथि प्रो. नंदजी दुबे एवं विशिष्ट अतिथि प्रो. महेश सिंह रहे। कौशल्या देवी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। गोष्ठी को कु. शिलभद्र, निर्मल सिंह सकरवार, डीएसपी अजय सिंह, मंटू सिंह, पिंटू सिंह व अन्य ने संबोधित किया। इस अवसर पर धनंजय कुमार सिंह, डॉ. विजय शंकर, डॉ. अशोक सिंह, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. कृष्णा कुमार सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संचालन डॉ. दिवाकर पांडेय और धन्यवाद ज्ञापन शिवदास सिंह ने किया।
कार्यक्रम का समापन सहभोज (प्रसाद) के साथ हुआ ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।