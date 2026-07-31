Ara News: एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम
Ara News: भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में 'मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाअमृत विश्वविद्यालय आश्रम परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और ग्रामीणों को पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
Ara News: शाहपुर। भोजपुर जिला गंगा समिति भोजपुर के तत्वावधान में शाहपुर प्रखंड के गंगा ग्राम रमदतही स्थित पावन स्थल महाअमृत विश्वविद्यालय आश्रम परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आश्रम परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और उपस्थित लोगों के बीच पौधों का वितरण भी किया गया। आश्रम के ओम हिमांशु ने कहा कि नमामि गंगे का उद्देश्य केवल गंगा नदी जन जागरूकता जागरुकता को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान से जुडने की अपील की। कार्यक्रम में शिव लग्न यादव, ओम नारायण, त्रृषिकेश यादव, मनजीत कुमार, मोड पासवान, विकास कुमार, दिलीप कुमार नमो, नारायण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।
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