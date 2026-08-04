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Ara News: परिवहन विभाग ने 106 दोपहिया वाहनों पर किया चार लाख रुपये का जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: भोजपुर में दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। डीटीओ ने एक दिन में 106 दोपहिया वाहनों पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हेलमेट नहीं पहनना, ओवरलोडिंग और आवश्यक कागजात की कमी जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई।

Ara News: परिवहन विभाग ने 106 दोपहिया वाहनों पर किया चार लाख रुपये का जुर्माना

Ara News: -दोपहिया वाहनों पर परिवहन विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से नियम तोड़ने वालों में हड़कंप -वाहन जांच करने सड़क पर उतरे डीटीओ ने किया एक दिन में 106 दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई आरा, एक संवाददाता। भोजपुर में दोपहिया वाहन चलाने वाले अधिकतर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने में हजारों रुपये का जुर्माना होने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। परिवहन विभाग की टीम की ओर से लगातार वाहन चेकिंग के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना किया जा रहा है।

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अन्य विभागों की कार्रवाई

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वाहन चलाते समय किन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है?
लोग बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, और कई वाहनों का इंश्योरेंस फेल है।
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