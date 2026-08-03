Ara News: सड़क हादसे में बक्सर के हाइवा चालक की दर्दनाक मौत
Ara News: -सड़क पर बिना पार्किंग लाइट जलाए ट्रक खड़ा करने से हुआ हादसा और गयी जान, आरा-सासाराम स्टेट हाईवे पर चरपोखरी थाना क्षेत्र के
Ara News: -सड़क पर बिना पार्किंग लाइट जलाए ट्रक खड़ा करने से हुआ हादसा और गयी जान -आरा-सासाराम स्टेट हाईवे पर चरपोखरी थाना क्षेत्र के बेनुआ टोला के समीप हादसा चरपोखरी, एक संवाददाता जिले के आरा-सासाराम स्टेट हाईवे पर चरपोखरी थाना क्षेत्र के बेनुआ टोला के समीप सोमवार की अहले सुबह करीब साढ़े तीन बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में युवा चालक की मौत हो गई।
मृतक की पहचान
मृतक बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के मापवाड़ी गांव निवासी आत्मा यादव का 40 वर्षीय पुत्र रविरंजन यादव था। हादसे के संबंध में बताया जाता है कि अहले सुबह स्टेट हाईवे पर एक ट्रक खड़ा कर उसका चालक गाड़ी का शीशा साफ कर रहा था।
हादसे का कारण
इसी दौरान पीरो की तरफ से आ रहा बालू लदा तेज रफ्तार हाइवा ने सड़क पर पहले से खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाइवा के परखच्चे उड़ गए और उसका चालक रविरंजन यादव गाड़ी की केबिन में ही बुरी तरह दब गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद दबे हुए चालक को बाहर निकाला।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है और मृतक के स्वजनों को हादसे की सूचना दी ।
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