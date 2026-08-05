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Ara News: सड़क हादसे में बाइक सवार प्रखंड स्वच्छता समन्वयक की मौत, दोस्त जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -बड़हरा थाना क्षेत्र के केशवपुर पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार की रात हुआ हादसा, भोजपुर में बड़हरा थाना क्षेत्र के केशोपुर पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार की रात सड़क हादसे में रोहतास जिले में तैनात स्वच्छता...

Ara News: सड़क हादसे में बाइक सवार प्रखंड स्वच्छता समन्वयक की मौत, दोस्त जख्मी

Ara News: -बड़हरा थाना क्षेत्र के केशवपुर पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार की रात हुआ हादसा -ससुराल जाने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार समन्वयक और दोस्त को रौंदा -इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान समन्वयक ने रास्ते में तोड़ा दम आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता

हादसे का विवरण

भोजपुर में बड़हरा थाना क्षेत्र के केशोपुर पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार की रात सड़क हादसे में रोहतास जिले में तैनात स्वच्छता विभाग के एक प्रखंड समन्वयक की मौत हो गयी। हादसे में उनके दोस्त भी जख्मी हो गए। ससुराल जाने के दौरान बाइक सवार समन्वयक और उनके दोस्त को किसी तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। उनके दोस्त का इलाज आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। मृत समन्वयक भोजपुर के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के उदवंतनगर गांव निवासी स्व. अनंत सिंह के 42 वर्षीय पुत्र अशोक सिंह थे। वे फिलहाल रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में पदास्थापित थे। जख्मी उदवंतनगर गांव निवासी दशरथ यादव के पुत्र भोला यादव बताये जा रहे हैं। हादसे को लेकर देर तक अफरातफरी मची रही। समन्वय के चचेरे भाई कमलेश सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व अशोक सिंह की पत्नी अपने मायके बड़हरा थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव गयी थी। मंगलवार की रात अशोक सिंह अपने दोस्त भोला यादव के साथ पत्नी से मिलने बाइक से ससुराल केशोपुर गांव जा रहे थे। उसी दौरान केशोपुर पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों जख्मी हो गए। डायल 112 से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहां चिकित्सक की ओर से अशोक सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनके दोस्त भोला यादव का इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। हादसे के बाद समन्वयक के घर में कोहराम मचा है। बताया जा रहा है कि समन्वयक अशोक सिंह के परिवार में मां मीरा देवी, पत्नी बेबी सिंह और पुत्री माही है। हादसे के बाद मां मीरा देवी और पत्नी बेबी सिंह सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हादसा कब हुआ?
हादसा मंगलवार की रात हुआ।
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