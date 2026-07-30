Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: पोखरा में डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: -भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव स्थित सूर्य मंदिर के समीप गुरुवार की सुबह हुआ हादसा, चचेरे भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह कोरी गांव स्थित पोखरा के किनारे शौच करने गए थे।

Ara News: पोखरा में डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

Ara News: -भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव स्थित सूर्य मंदिर के समीप गुरुवार की सुबह हुआ हादसा संदेश, संवाद सूत्र।‌ भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव स्थित सूर्य मंदिर के समीप पोखरा में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी। मृत युवक संदेश थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी शिवजी महतो का 21 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार था। चचेरे भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह कोरी गांव स्थित पोखरा के किनारे शौच करने गए थे। उस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह पोखरा में गिर गया। घटनास्थल पर मौजूद दो लड़कों की सूचना पर परिजन पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से उसके शव को निकाला गया।

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार दो भाइयों में बड़ा था। उसकी शादी दो वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं था। उसके परिवार में मां संजू देवी, पत्नी सुगंधा देवी और भाई रोहित कुमार है। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। मां संजू देवी और पत्नी सुगंधा देवी सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Bhojpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।