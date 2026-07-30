Ara News: पोखरा में डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा
Ara News: -भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव स्थित सूर्य मंदिर के समीप गुरुवार की सुबह हुआ हादसा, चचेरे भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह कोरी गांव स्थित पोखरा के किनारे शौच करने गए थे।
Ara News: -भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव स्थित सूर्य मंदिर के समीप गुरुवार की सुबह हुआ हादसा संदेश, संवाद सूत्र। भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव स्थित सूर्य मंदिर के समीप पोखरा में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी। मृत युवक संदेश थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी शिवजी महतो का 21 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार था। चचेरे भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह कोरी गांव स्थित पोखरा के किनारे शौच करने गए थे। उस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह पोखरा में गिर गया। घटनास्थल पर मौजूद दो लड़कों की सूचना पर परिजन पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से उसके शव को निकाला गया।
सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार दो भाइयों में बड़ा था। उसकी शादी दो वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं था। उसके परिवार में मां संजू देवी, पत्नी सुगंधा देवी और भाई रोहित कुमार है। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। मां संजू देवी और पत्नी सुगंधा देवी सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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