Ara News: भोजपुर : बिजली के करंट से युवक समेत दो लोगों की मौत
Ara News: -जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुंगौल गांव में गुरुवार की सुबह हुआ हादसा, बचाने में महिला की भी मौत आरा फोटो : आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुंगौल गांव
Ara News: -जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुंगौल गांव में गुरुवार की सुबह हुआ हादसा -बिजली पोल के लिए खेत में लगे अर्थिंग तार से पानी में फैल गया करंट -बिचड़ा उखाड़ने खेत गये युवक को लगा करंट, बचाने में महिला की भी मौत आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुंगौल गांव के दुलौर डीह और बहुआरा के बधार में गुरुवार की सुबह करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से युवक समेत दो लोगों की मौत हो गयी। करंट पहले युवक को लगा और वह छटपटाने लगा, जिसे बचाने में महिला की भी जान चली गयी। मृतकों में मुंगौल गांव निवासी हरवंश यादव के 23 वर्षीय पुत्र साहुल कुमार और स्व. वीर बहादुर सिंह की 46 वर्षीया पत्नी बसंती देवी शामिल हैं। दोनों रिश्ते में देवर-भाभी बताये जा रहे हैं। हादसे के बाद गांव में देर तक अफरातफरी मची रही। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।
दुखद शादी के कुछ महीनो बाद घटना
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।