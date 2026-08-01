Ara News: मवेशी चराने निकले युवक की सोन में डूबने से मौत, पांचवें दिन मिला शव
Ara News: -इमादपुर थाना क्षेत्र के बिहटा गांव में मंगलवार की शाम हुई थी घटना, मंगलवार को डूबे युवक का शव शनिवार की सुबह गांव स्थित सोन के किनारे से बरामद किया गया।
Ara News: -इमादपुर थाना क्षेत्र के बिहटा गांव में मंगलवार की शाम हुई थी घटना -सोन नद में अचानक बढ़ गया था पानी, मवेशी को बचाने के चक्कर में डूब गया था युवक आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र के बिहटा गांव के समीप सोन नद में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी। मंगलवार को डूबे युवक का शव शनिवार की सुबह गांव स्थित सोन के किनारे से बरामद किया गया। मृत युवक बिहटा गांव निवासी स्व. पवई रजवार का 40 वर्षीय पुत्र कन्हैया रजवार था। उसके भतीजे गोविंद कुमार ने बताया कि मंगलवार को उसके चाचा भैंस चराने सोन की ओर गये थे।
लौटने के क्रम में सोन में पानी अचानक काफी बढ़ गया। इस कारण उनकी भैंस पानी में बहने लगी। उसे बचाने के चक्कर में वह भी डूब गए। सूचना मिलने पर वे लोग पहुंचे और उनकी खोजबीन की गयी। लेकिन, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। शनिवार की सुबह सोन में पानी कम हुआ। तब उनके शव को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सोन नद से बरामद किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि युवक दो भाइयों में छोटा था। उसके परिवार में मां मूंगा देवी, पत्नी शकुंतला देवी और पुत्र धीरज है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है। मां मूंगा देवी और पत्नी शकुंतला सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है。
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