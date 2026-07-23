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Ara News: बीमारी से चौकीदार की मौत, पटना में तोड़ा दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: आरा जिले के हसन बाजार थाने के चौकीदार रामलाल सिंह की बीमारी के कारण मौत हो गई। पटना के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। रामलाल, जिन्होंने 1999 में नौकरी शुरू की थी, अपेंडिक्स फटने के कारण मृत हुए। उनके परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं, जिनमें गहरा दुख है।

Ara News: बीमारी से चौकीदार की मौत, पटना में तोड़ा दम

Ara News: आरा। जिले के हसन बाजार थाने के एक चौकीदार की बीमारी के कारण मौत हो गई। इलाज के दौरान पटना के निजी अस्पताल में बुधवार की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। मृत चौकीदार हसन बाजार थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी स्व.गुप्तेश्वर सिंह के 52 वर्षीय पुत्र रामलाल सिंह थे। बताया जा रहा है कि वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज पटना के निजी अस्पताल में कराया जा रहा था। इलाज के दौरान बुधवार की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर, थानाध्यक्ष के अनुसार चौकीदार रामलाल सिंह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। अपेंडिक्स फटने के कारण पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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उन्होंने वर्ष 1999 में चौकीदार के पद पर नौकरी ज्वाइन किया था और 2034 में रिटायर होने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी लालती देवी, दो पुत्री सविता कुमारी, अंशु कुमारी व दो पुत्र पप्पू कुमार एवं लवकुश कुमार है। घटना के बाद उनके घर में कोहराम मच गया है। उनकी पत्नी लालती देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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