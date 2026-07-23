Ara News: बीमारी से चौकीदार की मौत, पटना में तोड़ा दम
Ara News: आरा जिले के हसन बाजार थाने के चौकीदार रामलाल सिंह की बीमारी के कारण मौत हो गई। पटना के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। रामलाल, जिन्होंने 1999 में नौकरी शुरू की थी, अपेंडिक्स फटने के कारण मृत हुए। उनके परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं, जिनमें गहरा दुख है।
Ara News: आरा। जिले के हसन बाजार थाने के एक चौकीदार की बीमारी के कारण मौत हो गई। इलाज के दौरान पटना के निजी अस्पताल में बुधवार की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। मृत चौकीदार हसन बाजार थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी स्व.गुप्तेश्वर सिंह के 52 वर्षीय पुत्र रामलाल सिंह थे। बताया जा रहा है कि वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज पटना के निजी अस्पताल में कराया जा रहा था। इलाज के दौरान बुधवार की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर, थानाध्यक्ष के अनुसार चौकीदार रामलाल सिंह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। अपेंडिक्स फटने के कारण पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
उन्होंने वर्ष 1999 में चौकीदार के पद पर नौकरी ज्वाइन किया था और 2034 में रिटायर होने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी लालती देवी, दो पुत्री सविता कुमारी, अंशु कुमारी व दो पुत्र पप्पू कुमार एवं लवकुश कुमार है। घटना के बाद उनके घर में कोहराम मच गया है। उनकी पत्नी लालती देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।