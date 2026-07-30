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Ara News: दरवाजे में दौड़ रहा था करंट, खोलते ही किशोरी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुली गांव में गुरुवार की दोपहर हादसा, उसकी रिश्ते की दादी सरस्वती देवी ने बताया कि गुरुवार को पूजा की मां रोपनी करने गयी थी। पिता मजदूरी करने गया था।

Ara News: दरवाजे में दौड़ रहा था करंट, खोलते ही किशोरी की मौत

Ara News: -मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुली गांव में गुरुवार की दोपहर हादसा -इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुली गांव में गुरुवार की दोपहर करंट लगने से एक किशोरी की मौत हो गयी। इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृत किशोरी महुली गांव निवासी सुनील कुमार पासवान की 14 वर्षीया पुत्री पूजा कुमारी थी।

परिवार का विवरण

उसकी रिश्ते की दादी सरस्वती देवी ने बताया कि गुरुवार को पूजा की मां रोपनी करने गयी थी। पिता मजदूरी करने गया था। पूजा अपने भाई के साथ घर में थी। इसी बीच बारिश होने लगी। बारिश में नहाने के बाद पूजा जा रही थी। दरवाजे के पीछे करंट प्रवाहित बिजली का तार सटा था। घर में जाने के लिए दरवाजा खोलते ही उसे करंट लग गया और वह बुरी तरह झुलस गयी। इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक की ओर से उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि पूजा तीन बहन और एक भाई में दूसरे स्थान पर थी। उसके परिवार में मां फूल कुमारी देवी, बहन खुशबू कुमारी, छोटी कुमारी, भाई सोहन कुमार है।

परिवार में कोहराम

हादसे के बाद उसके घर में कोहराम मच गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पूजा कुमारी की उम्र क्या थी?
पूजा कुमारी की उम्र 14 वर्ष थी।
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