Ara News: बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत

दुर्घटना का विवरण

आरा-सासाराम स्टेट हाईवे पर पीरो नगर स्थित महादलित बस्ती के समीप शुक्रवार तड़के बेकाबू ट्रक ने चाय पीने जा रहे एक युवक को कुचल दिया। सड़क पार करने के दौरान ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिसमें युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत युवक पीरो थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर वार्ड नंबर 25 निवासी अमावस साह का 40 वर्षीय पुत्र प्रेमचंद्र साह उर्फ पोतन था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे उसकी नींद खुली, तो वह चाय पीने के लिए पीरो बाजार की तरफ जा रहा था। उस क्रम में वह पीरो दलित टोला के समीप सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक उसे रौंदते निकल गया। उससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस और परिजनों को सूचना दी गयी। तब पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ट्रक और चालक की पहचान करने में जुटी है।