Ara News: धान का बिचड़ा उखाड़ने गए युवक की करंट से मौत, दूसरा झुलसा
Ara News: -भोजपुर के गड़हनी थाना क्षेत्र के सहंगी गांव में गुरुवार की दोपहर हादसा, उसका इलाज गड़हनी सीएचसी में इलाज कराया जा रहा है। हादसे को लेकर अफरा-तफरी मची रही। मृत युवक सहंगी गांव निवासी
Ara News:
-भोजपुर के गड़हनी थाना क्षेत्र के सहंगी गांव में गुरुवार की दोपहर हादसा -बिजली के पोल में सटने से युवक की गयी जान, बचाने में दूसरा झुलसा आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के सहंगी गांव में गुरुवार की दोपहर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। उसे बचाने में एक अन्य युवक भी झुलस गया। उसका इलाज गड़हनी सीएचसी में इलाज कराया जा रहा है। हादसे को लेकर अफरा-तफरी मची रही।
मृतक का परिचय
मृत युवक सहंगी गांव निवासी स्व. इतवारु मुसहर का 35 वर्षीय पुत्र घुरहू मुसहर था। झुलसा युवक उसी गांव के निवासी स्व. मुटेसर मुसहर का 30 वर्षीय पुत्र मनु मुसहर है। परिजनों ने बताया कि दोनों खेत में बिचड़ा उखाड़ने गए थे। वहां घुरहू मुसहर बिजली के एक खंभे से सट गया, जिससे उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। मनु मुसहर उसे बचाने गया, तो वह वह करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घुरहू मुसहर के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि घुरहू मुसहर के परिवार में पत्नी दुर्गावती देवी, पुत्री नेहा, स्नेहा, संध्या, सलोनी और पुत्र रोहित है। हादसे के बाद उसके घर में हाहाकार मच गया है। पत्नी दुर्गावती देवी समेत परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।