Ara News: धान का बिचड़ा उखाड़ने गए युवक की करंट से मौत, दूसरा झुलसा

-भोजपुर के गड़हनी थाना क्षेत्र के सहंगी गांव में गुरुवार की दोपहर हादसा -बिजली के पोल में सटने से युवक की गयी जान, बचाने में दूसरा झुलसा आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के सहंगी गांव में गुरुवार की दोपहर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। उसे बचाने में एक अन्य युवक भी झुलस गया। उसका इलाज गड़हनी सीएचसी में इलाज कराया जा रहा है। हादसे को लेकर अफरा-तफरी मची रही।

मृतक का परिचय

मृत युवक सहंगी गांव निवासी स्व. इतवारु मुसहर का 35 वर्षीय पुत्र घुरहू मुसहर था। झुलसा युवक उसी गांव के निवासी स्व. मुटेसर मुसहर का 30 वर्षीय पुत्र मनु मुसहर है। परिजनों ने बताया कि दोनों खेत में बिचड़ा उखाड़ने गए थे। वहां घुरहू मुसहर बिजली के एक खंभे से सट गया, जिससे उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। मनु मुसहर उसे बचाने गया, तो वह वह करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घुरहू मुसहर के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि घुरहू मुसहर के परिवार में पत्नी दुर्गावती देवी, पुत्री नेहा, स्नेहा, संध्या, सलोनी और पुत्र रोहित है। हादसे के बाद उसके घर में हाहाकार मच गया है। पत्नी दुर्गावती देवी समेत परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है。