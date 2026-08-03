Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: पटवन करने निकले किसान की नहर में डूबने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: -गड़हनी थाना क्षेत्र के नहसी गांव में सोमवार की सुबह हुआ हादसा, जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के नहसी गांव में सोमवार की सुबह खेत पटाने गये किसान की नहर में डूबने से मौत हो गई।

Ara News: पटवन करने निकले किसान की नहर में डूबने से मौत

Ara News: -गड़हनी थाना क्षेत्र के नहसी गांव में सोमवार की सुबह हुआ हादसा आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के नहसी गांव में सोमवार की सुबह खेत पटाने गये किसान की नहर में डूबने से मौत हो गई। मृत किसान नहसी गांव निवासी स्व. कृष्णनंदन सिंह के 45 वर्षीय पुत्र दिनेश सिंह थे। चचेरे भाई रमेश कुमार ने बताया कि सोमवार की सुबह वह खेत की पटवन करने गये थे। उनके खेत के पास ही नहर है। पैर फिसल जाने के कारण वह नहर में गिर गये। कुछ देर बाद ग्रामीण खेत की ओर गए, तो नहर में उनका शव देखा।

सूचना मिलने पर परिजन पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से उनके शव को निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। हादसे के बाद किसान के घर में कोहराम मचा है। बताया जा रहा है कि किसान तीन भाई और चार बहनों में बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता देवी, पुत्र अमर राज और अजीत कुमार है। हादसे के बाद पत्नी सुनीता देवी सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Accident Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।