Ara News: दो बाइक की टक्कर में बाजार गये युवा किसान की मौत
Ara News: -भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी मोड़ के समीप बुधवार की शाम हुआ हादसा, भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी मोड़ के समीप बुधवार की शाम दो बाइक की टक्कर में एक युवा किसान की मौत हो गयी।
Ara News: -भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी मोड़ के समीप बुधवार की शाम हुआ हादसा आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी मोड़ के समीप बुधवार की शाम दो बाइक की टक्कर में एक युवा किसान की मौत हो गयी। इलाज के दौरान बुधवार की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। मृत युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा गांव निवासी सुदामा प्रसाद का 29 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार थे। वह पेशे से किसान थे।
हादसे का कारण
उनके बेटे मोहित राज ने बताया कि बुधवार की शाम उसके पिता सामान की खरीदारी करने बाइक चांदी बाजार गये थे। उसी दौरान चांदी चौक के समीप दो बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे। एक ऑटो वाले की सूचना पर वे लोग पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ इलाज के बाद उन्हें घर लाया गया, लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई। तब शव को सदर अस्पताल लाया गया।
परिवार का गम
सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। हादसे के बाद युवक के घर रोना-धोना मच गया है। बताया जा रहा है कि प्रिंस कुमार दो भाई में छोटा था। उसके परिवार में पत्नी किरण देवी, पुत्री प्रीती कुमारी, सोनी कुमारी, कृति कुमारी, पुत्र मोहित राज और रोहित राज है। पत्नी और बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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