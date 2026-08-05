Ara News: बिजली तार की चपेट में आने से मिठाई दुकानदार और भतीजे की मौत

Ara News: -भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी गांव में बुधवार की सुबह हुआ हादसा -रास्ते में करंट प्रवाहित हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरने के कारण हुआ हादसा -टहलने के दौरान चाचा को लगा करंट, बचाने में भतीजे की भी चली गयी जान आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी गांव में बुधवार की सुबह करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से चाचा-भतीजे की मौत हो गयी। रास्ते में टूटकर गिरे करंट प्रवाहित तार की चपेट में आकर छटपटा रहे चाचा को बचाने में भतीजे ने भी जान गंवा दी। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाये जाने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में चांदी वार्ड नंबर दस निवासी स्व. मंगरु साह के 56 वर्षीय पुत्र महेंद्र साह और राजेंद्र साह के 30 वर्षीय पुत्र संजय कुमार शामिल हैं। महेंद्र साह मिठाई दुकानदार थे और चांदी बाजार में दुकान चलाते थे। संजय कुमार उनके साथ दुकान में काम करता था। हादसे के बाद गांव में काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही। परिजनों और ग्रामीणों की ओर से घटना के लिए बंदरों के उत्पात और बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हादसे की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और मामले की छानबीन की। महेंद्र साह के बेटे रवि कुमार ने बताया कि उसके पिता रोज की तरह बुधवार की सुबह अपने भतीजे संजय कुमार के साथ चांदी-कुल्हड़िया रोड पर टहलने निकले थे। चांदी चौक के समीप बंदरों की ओर से हाई वोल्टेज वाला करंट प्रवाहित तार काट दिया गया था, जो रास्ते में टूट कर गिरा था। टहलने के दौरान उसके पिता उसी करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गये और छटपटाने लगे। तब उसका चचेरा भाई संजय कुमार उन्हें बचाने पहुंचे, तो वह भी करंट की चपेट में आ गये। इससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गये। दोनों को इलाज के लिए तत्काल आरा सदर अस्पताल लाया गया। वहां चिकित्सक की ओर से दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।