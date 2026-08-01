Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: मारपीट का वांछित अभियुक्त एकवारी से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के एकवारी गांव से मारपीट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपित की पहचान एकवारी गांव...

Ara News: मारपीट का वांछित अभियुक्त एकवारी से गिरफ्तार

Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के एकवारी गांव से मारपीट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपित की पहचान एकवारी गांव निवासी मुन्ना सिंह के पुत्र मुरारी सिंह के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार आरोपित पूर्व में मारपीट के तीन मामलों में वांछित रहा है। इसके अलावा लगभग एक माह पूर्व दर्ज हुए चौथे मारपीट के मामले में भी उसका नाम नामजद किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।