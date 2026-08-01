Ara News: मारपीट का वांछित अभियुक्त एकवारी से गिरफ्तार
Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के एकवारी गांव से मारपीट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपित की पहचान एकवारी गांव...
Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के एकवारी गांव से मारपीट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपित की पहचान एकवारी गांव निवासी मुन्ना सिंह के पुत्र मुरारी सिंह के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार आरोपित पूर्व में मारपीट के तीन मामलों में वांछित रहा है। इसके अलावा लगभग एक माह पूर्व दर्ज हुए चौथे मारपीट के मामले में भी उसका नाम नामजद किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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