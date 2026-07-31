Ara News: राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में तीन दिवसीय ओरिएंटेशन
Ara News: -नए सत्र में नामांकित विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन के माध्यम से कॉलेज के कायदे-कानून से अवगत कराया गया
Ara News: -नए सत्र में नामांकित विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन के माध्यम से कॉलेज के कायदे-कानून से अवगत कराया गया आरा, एक संवाददाता। भोजपुर के ककिला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुक्रवार को तीन दिवसिय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का समापन हुआ। कॉलेज में नए सत्र में नामांकित विद्यार्थियों के लिए बुधवार से ही तीन दिनों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के प्राचार्य सुशील कुमार गौतम ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें संस्थान की कार्यप्रणाली, अनुशासन, शैक्षणिक गतिविधियों, परीक्षा प्रणाली, उपस्थिति नियम, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, बायोमेट्रिक उपस्थिति, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट, एंटी-रैगिंग नियम, चिकित्सा सुविधाओं और संस्थान में उपलब्ध विभिन्न छात्र सुविधाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
ओरिएंटेशन के दौरान संबंधित विभागों और विशेषज्ञों की ओर से भी विद्यार्थियों को उनके विषय, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय के उपयोग, सुरक्षा मानकों के साथ संस्थान के नियमों और दायित्वों से अवगत कराया गया। विद्यार्थियों को अनुशासित, नियमित और लक्ष्योन्मुख होकर अध्ययन करने व अपने कौशल का निरंतर विकास करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशी विद्यार्थियों को संस्थान के वातावरण से परिचित कराना और उनके शैक्षणिक जीवन की सफल शुरुआत के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हुआ।
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