Ara News: मुख्य डाकघर स्टेशन रोड के पास खुला सुधा का बूथ

Ara News: आरा। शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध व दुग्ध उत्पादों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर डाकघर के समीप मां मालती सुधा बूथ का शुभारंभ किया गया। बूथ का उद्घाटन सुधा डेयरी आरा के एमडी अमित कुमार सुमन ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों और सुधा उपभोक्ताओं में विशेष उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने नए बूथ के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें सुधा के ताजे और गुणवत्तापूर्ण दूध के साथ अन्य दुग्ध उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। कार्यक्रम में विपणन अधिकारी राकेश केशरी, हिमांशु शेखर, शुभम सिंह, अनुराग प्रियदर्शी और बूथ संचालक राजन कुमार सहित कई लोग और सुधा के उपभोक्ता उपस्थित थे।