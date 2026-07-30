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Ara News: आठ अपीलीय मामलों का निपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: आरा। डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से 17 अपीलीय मामलों की सुनवाई गुरुवार को की गई। इस दौरान आठ मामले को निष्पादित किया गया।

Ara News: आठ अपीलीय मामलों का निपटारा

Ara News: आरा। डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से 17 अपीलीय मामलों की सुनवाई गुरुवार को की गई। इस दौरान आठ मामले को निष्पादित किया गया।

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