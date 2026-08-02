Ara News: अभिविन्यास : शिक्षक-शिक्षा में नवाचार और छात्र-केंद्रित अधिगम पर जोर
Ara News: -कार्यक्रम का उद्देश्य डायट के व्याख्याताओं को एनईटीटी से अवगत कराना, सदर प्रखंड के पिरौटा स्थित डायट में रविवार को एचपीपीआई के सहयोग से संचालित आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण
Ara News: -कार्यक्रम का उद्देश्य डायट के व्याख्याताओं को एनईटीटी से अवगत कराना -कोर्स, अध्ययन व अनुभव की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर प्रखंड के पिरौटा स्थित डायट में रविवार को एचपीपीआई के सहयोग से संचालित आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नेट अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के उद्देश्य
कार्यक्रम का उद्देश्य डायट के व्याख्याताओं को नेट कार्यक्रम की अवधारणा, कार्यप्रणाली और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों से अवगत कराना था। शुभारंभ डायट के प्राचार्य डॉ चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी , वरीय व्याख्याता डॉ श्रवण कुमार, नेट डायट के नोडल पदाधिकारी वंदना कुमारी व व्याख्याता डॉ विरेंद्र कुमार सिंह के सम्मान व स्वागत के साथ हुआ। संचालन डायट समन्वयक विनीत कुमार सिंह ने किया। उन्होंने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से एचपीपीआई का परिचय देते हुए संस्था की स्थापना, उसके वैश्विक कार्यक्षेत्र और भारत में शिक्षा व शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में संचालित विभिन्न पहलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एससीईआरटी, शिक्षा विभाग के साथ एचपीपीआई के सहयोगात्मक प्रयासों और नेट कार्यक्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली को भी विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के दौरान कोर्स, अध्ययन व अनुभव की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। सभी व्याख्याताओं को अध्ययन कोर्स, अध्ययन व अनुभव और नेट कार्यक्रम पुस्तक उपलब्ध कराई गई। इससे वे कार्यक्रम की संरचना, गतिविधियों और शिक्षण दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझ सकें। बताया कि नेट कार्यक्रम डीएलएड पाठ्यक्रम को दो वर्षों में 22 संरचित शिक्षण सत्रों के माध्यम से संचालित किया जाता है। प्रत्येक सत्र एक निर्धारित माह थीम पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षु छात्र-शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षताओं, चिंतनशील शिक्षण और व्यवहारिक कौशल का विकास करना है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव व सुझाव साझा किए। कार्यशाला में संस्थान के व्याख्याता डॉ अरविन्द कुमार, डॉ प्रमोद शंकर, डॉ सोनी कुमारी, सुनील शर्मा, सुनील कुमार, स्मिता कुमारी, रेखा कुमारी, राधा कुमारी, ज्योति किरण, अरविन्द कुमार प्रभात, बिरेन्द्र कुमार, विकास नैन व दिव्या कुमारी शामिल हुए।
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