Ara News: छात्राओं ने व्यापार मेले में पेश की उद्यमिता की मिसाल

Ara News: स्वनिर्मित उत्पादों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लगे स्टॉल की लोगों ने की सराहना, छात्राओं का उत्साह

Ara News: स्वनिर्मित उत्पादों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लगे स्टॉल की लोगों ने की सराहना शिक्षकों ने खरीदारी कर बढ़ाया छात्राओं का उत्साह कोईलवर, एक संवाददाता। पीएमश्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनडीहां के प्रांगण में बुधवार को छात्राओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यापार मेले का आयोजन किया गया। मेले में कक्षा छह से बारहवीं तक की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए चार्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की आकर्षक सामग्री के साथ-साथ छोले-भटूरे, गोलगप्पे, इडली, टिक्की, चाय, कॉफी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए। मेले में विद्यालय परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया।

छात्राओं का आत्मविश्वास छात्राओं ने स्वयं अपने स्टॉल का संचालन किया और ग्राहकों से व्यवहार करते हुए व्यापार के व्यावहारिक गुर भी सीखे। छात्राओं का आत्मविश्वास और प्रस्तुति देखकर उपस्थित सभी लोग प्रभावित हुए। विद्यालय के शिक्षकों ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए स्टॉल पर लगे समानों की खरीदारी की। विद्यालय परिसर में संचालित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने भी खरीदारी की।

कार्यक्रम का उद्घाटन मेले की जानकारी मिलने पर मध्य व उच्च विद्यालयों के शिक्षक व छात्र भी पहुंचे। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया, खरीदारी की और ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की रचनात्मक सोच और व्यावसायिक कौशल की खुलकर सराहना की। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक अरुण प्रकाश और प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज रंजन सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। सोनी, जीनत, स्नेहा, प्रज्ञा, सृष्टि, रिया, शबनम, पूजा, चांदनी, रूनी सहित सभी कक्षाओं की छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही।

गांव की बेटियों की सराहना मेले में पहुंचे गणमान्य लोगों ने गांव की बेटियों के इस सराहनीय प्रयास की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए इसे शिक्षा के साथ कौशल विकास की दिशा में प्रेरणादायी पहल बताया।