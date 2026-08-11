Ara News: सुरक्षा, अनुशासन, अच्छे व्यवहार के लिए महिला डीएसपी ने बच्चों को किया प्रेरित

Ara News: -पुलिस और आमजन के समन्वय की मजबूती को बच्चों से प्रशिक्षु डीएसपी ने किया संवाद , शहर में सोमवार को पुलिसिंग की सुखद तस्वीर देखने को मिली। एक प्रशिक्षु महिला डीएसपी को स्कूली बच्चों के साथ

Ara News: -पुलिस और आमजन के समन्वय की मजबूती को बच्चों से प्रशिक्षु डीएसपी ने किया संवाद -प्रशिक्षु डीएसपी के बात करने, हाथ मिलाने और दोस्ती करने से खुश दिखे स्कूली बच्चे आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता शहर में सोमवार को पुलिसिंग की सुखद तस्वीर देखने को मिली। एक प्रशिक्षु महिला डीएसपी को स्कूली बच्चों के साथ आत्मीयता से बातचीत करते देखा गया।

स्कूली बच्चों के साथ संवाद डीएसपी सुश्री सुधा और बच्चों को पढ़ाई की बात के साथ हंसी-ठिठोली करते भी देखा गया। डीएसपी ने बच्चों से हाथ मिलाया, उनके साथ तस्वीर खिंचवाई और उन्हें दोस्त भी बनाया। इससे बच्चे काफी खुश दिख रहे थे। पुलिस की वर्दी पहनी डीएसपी ने कहा-हाय बच्चों कैसे हो, मुझसे दोस्ती करोगे? इस पर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। मौका था पुलिस-छात्र संवाद का। पुलिस अधीक्षक राज की ओर से सोमवार को मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस-पब्लिक समन्वय को मजबूत करने को जोर दिया गया था। ऐसे में पुलिस और समाज के बीच बेहतर समन्वय एवं विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षु डीएसपी सुधा ने सोमवार को आरा के वीर कुंवर सिंह रमना मैदान के समीप स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद स्थापित किया। इस दौरान डीएसपी ने बच्चों से उनकी पढ़ाई, रुचियों और दैनिक गतिविधियों के बारे में बातचीत की और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। दोस्ताना माहौल में बातचीत करते हुए डीएसपी ने बच्चों को सुरक्षा, अनुशासन, अच्छे व्यवहार और सकारात्मक सोच के प्रति जागरूक किया गया।

साइबर जागरूकता अभियान डीएसपी ने बच्चों को पढ़ाई को लेकर भी जागरूक किया और कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि बच्चों के साथ इस तरह का सहज संवाद पुलिस के प्रति विश्वास और अपनापन महसूस कराने के साथ-साथ पुलिस एवं आमजन के बीच संबंधों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनजान व्यक्ति से व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें आरा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में साइबर मंगलवार के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के विद्यालयों में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस पदाधिकारियों की ओर से छात्र-छात्राओं को वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों एवं उनसे बचाव के प्रभावी उपायों की जानकारी दी गयी। उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, मजबूत पासवर्ड रखने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई। साथ ही किसी प्रकार के साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन अथवा संबंधित थाना/साइबर थाना से संपर्क करने एवं सदैव सतर्क एवं जागरूक रहने की अपील की गई।