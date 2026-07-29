Ara News: पटना-आरा-सासाराम फोरलेन परियोजना में आई तेजी
Ara News: -भूमि अर्जन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए लगा विशेष शिविर , भोजपुर डीएम के निर्देश पर पटना-आरा-सासाराम फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित भूमि अर्जन मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य...
Ara News: -भूमि अर्जन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए लगा विशेष शिविर -रैयतों की समस्याओं का मौके पर समाधान की पहल कोईलवर, एक संवाददाता। भोजपुर डीएम के निर्देश पर पटना-आरा-सासाराम फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित भूमि अर्जन मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से बुधवार को कोईलवर अंचल के गोपालपुर पंचायत स्थित गुंडी किसान भवन में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर भूमि अर्जन कार्यालय एवं अंचल कार्यालय कोईलवर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। शिविर में परियोजना से प्रभावित रैयतों एवं भूस्वामियों की भूमि अर्जन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया गया।
उपस्थित पदाधिकारियों ने रैयतों से प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेखों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की। साथ ही भूमि अर्जन प्रक्रिया, मुआवजा भुगतान और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई और अधिकतम मामलों का समाधान मौके पर ही सुनिश्चित किया गया। इस विशेष शिविर से परियोजना प्रभावित लोगों को कार्यालयों का चक्कर लगाने से राहत मिली और भूमि अर्जन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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