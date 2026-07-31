Ara News: बिहिया नगर में लगा विशेष शिविर
Ara News: बिहिया। निज संवाददाता सामाजिक संस्था नई आशा की ओर से बिहिया नगर स्थित वार्ड नंबर 11 महादलित टोला में विशेष शिविर का आयोजन किया गया।
Ara News: बिहिया। निज संवाददाता सामाजिक संस्था नई आशा की ओर से बिहिया नगर स्थित वार्ड नंबर 11 महादलित टोला में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेंशन, परवरिश योजना, लेबर कार्ड आदि के लिए आवेदन दिये गये। बता दें कि इस महादलित टोला में करीब दो दर्जन से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं परवरिश योजना के लाभार्थी हैं। इनमें विधवा और दिव्यांगों की संख्या अधिक है। टोला के 50 से अधिक बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड के अभाव में विद्यालयों में नामांकन नहीं हो रहा है। शुक्रवार को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार के निर्देश पर वहां जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु शिविर का आयोजन किया गया है।
मौके पर अतिरिक्त गुड्डू कुमार, वकील कुमार, लोकेश कुमार, सुनीता कुमारी, राम कुमार राम सहित अन्य थे।
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