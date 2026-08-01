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Ara News: व्यवसायी के घर से आभूषण और रुपये सहित लाखों की संपत्ति चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -आरा नगर थाना क्षेत्र के गोला मोहल्ला की शुक्रवार रात की घटना , नगर थाना क्षेत्र के गोला मोहल्ला निवासी एक व्यवसायी के घर चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है।

Ara News: व्यवसायी के घर से आभूषण और रुपये सहित लाखों की संपत्ति चोरी

Ara News: -आरा नगर थाना क्षेत्र के गोला मोहल्ला की शुक्रवार रात की घटना

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चोरी का विवरण

-दवा लेने पटना गये थे व्यवसायी, घर में थे बीमार पिता, पत्नी और चार माह का बच्चा

चोरों के कृत्य

-व्यवसायी की पत्नी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर भागे निकले चोर

पुलिस की कार्रवाई

-छानबीन में जुटी पुलिस, चोरों की पहचान को लेकर खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता नगर थाना क्षेत्र के गोला मोहल्ला निवासी एक व्यवसायी के घर चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोर व्यवसायी के घर से करीब सवा लाख नगदी और 17 से 18 लाख रुपए के आभूषण ले भागे। जाते-जाते व्यवसायी की पत्नी के कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। घटना शुक्रवार की रात गोला मोहल्ला निवासी दीपक कुमार के घर हुई है। इस संबंध में दीपक कुमार की ओर से प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है।‌ सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस चोरों की पहचान के लिए मोहल्ले में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि चोर किस तरह से उनके घर में घुसे थे। प्राथमिकी में दीपक कुमार की ओर से कहा गया है कि उनके पिता बीमार हैं और बेड पर ही रहते हैं। उनके अलावा घर में उनकी पत्नी और चार माह का एक बच्चा है। शुक्रवार को वे अपने पिता की दवा लेने सहित अन्य काम से पटना गये थे। देर होने के कारण वे पटना ठहर गये थे।‌ घर पर बीमार पिता और पत्नी ही रह गए थे। उस दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दे डाला। रात करीब तीन बजे बच्चे के रोने पर उनकी पत्नी की नींद खुली और पानी लेने के उठी, तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। दूसरे गेट से बाहर निकली, तो देखा कि सामने वाले कमरे की अलमारी खुली और सारा सामान बिखरा पड़ा है। सूचना मिलने पर वे भी पहुंचे। छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 17-18 लाख रुपए के आभूषण और पिता के इलाज के लिए रखा गया एक लाख 32 हजार रुपए गायब है। सारे जेवर उनकी शादी और मां के थे। उनकी पिछले साल अप्रैल में ही शादी हुई थी। बता दें कि हाल के दिनों में नगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ गयी है। अभी तीन रोज पहले ही मीरगंज पानी टंकी इलाका निवासी रिटायर बैंक कर्मी सुमन कुमार सिन्हा के घर से भी लाखों रुपए के आभूषण की चोरी कर ली गयी थी। वहीं काजी टोला निवासी पत्रकार शहनवाज अली के घर से आभूषण और नगदी सहित अन्य सामान की चोरी कर ली गयी थी。

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह चोरी कब हुई थी?
यह चोरी शुक्रवार रात को हुई थी।
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