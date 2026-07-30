Ara News: दो बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, आरा रेफर
Ara News: सहार थाना क्षेत्र के नासरीगंज-सकड्डी स्टेट हाईवे पर बंशीडिहरी गांव के पास गुरुवार को एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मनीष कुमार और बेबी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सहार लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया।
Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत नासरीगंज-सकड्डी स्टेट हाईवे पर बंशीडिहरी गांव के समीप गुरुवार की देर शाम एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान गीधा थाना क्षेत्र के मोखलिशा निवासी परमेश्वर राय के पुत्र मनीष कुमार और सुनील राय के पुत्र बेबी कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से ननउर जा रहे थे। इसी दौरान बंशीडिहरी के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सहार लाया गया।
वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
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