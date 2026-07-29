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Ara News: ऑटो और बाइक की टक्कर में दंपती समेत सात जख़्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: आरा। धोबहा थाना क्षेत्र के बाघीपाकड़ गांव मोड़ के समीप बुधवार की दोपहर ऑटो और बाइक में टक्कर हो गयी। इस दुर्घटना में दंपती समेत सात लोग जख्मी हो गये। जख्मी दंपती का इलाज आरा सदर अस्पताल कराया जा रहा है। अन्य घायलों का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है।

Ara News: ऑटो और बाइक की टक्कर में दंपती समेत सात जख़्मी

Ara News: आरा। धोबहा थाना क्षेत्र के बाघीपाकड़ गांव मोड़ के समीप बुधवार की दोपहर ऑटो और बाइक में टक्कर हो गयी। इसमें ऑटो सवार दंपती समेत सात लोग जख्मी हो गये। जख्मी दंपती का इलाज आरा सदर अस्पताल कराया जा रहा है। इनमें कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी 20 वर्षीय मुन्ना पासवान और 18 वर्षीय उसकी पत्नी संध्या कुमारी शामिल हैं। अन्य घायलों का इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है।

दुर्घटना का कारण

जख्मी मुन्ना पासवान के ससुर भोला पासवान ने बताया कि उनकी बेटी और दामाद दवा लेने सलेमपुर बाजार गए थे। दवा लेने के बाद दोनों ऑटो से गांव लौट रहे थे। ऑटो में करीब-eight लोग सवार थे। बाघी पाकड़ गांव मोड़ के समीप सामने से आ रही बाइक सवार से सीधी भिड़ंत हो गई। इसमें ऑटो और बाइक सवार सात लोग जख्मी हो गए। ...

ट्रेन एक्सीडेंट

सहरसा एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत आरा। दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर आरा स्टेशन के समीप सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर पहुंची रेल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद युवक की पहचान करने में जुटी है। ...

दंपती पर हमला

मामूली विवाद में दंपती को पीटा आरा। जिले के खवासपुर थाना क्षेत्र के खासपुर बैजू टोला गांव में बुधवार की सुबह मामूली विवाद में दंपती की पिटाई कर दी गयी। इसमें दोनों जख्मी हो गए, जिनका इलाज आरा सदर अस्पताल में कराया गया। घायलों में खवासपुर बैजू टोला निवासी 30 वर्षीय राम कुमार और उनकी 28 वर्षीया पत्नी किमी देवी शामिल हैं। इधर, राम कुमार ने बताया कि उसके पट्टीदार द्वारा बराबर छोटी-छोटी बातों को लेकर उससे झगड़ा किया जाता है। बुधवार की सुबह बिना वजह उनके द्वारा उसे गाली-गलौज किया जाने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो उन लोगों के द्वारा दोनों दंपति की पिटाई कर दी गई।

सामान्य प्रश्न

दुर्घटना कहाँ हुई?
दुर्घटना धोबहा थाना क्षेत्र के बाघीपाकड़ गांव मोड़ के समीप हुई।
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