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Ara News: पॉश मशीनों का सर्वर ठप होने से राशन को तरस रहे उपभोक्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: पीरो अनुमंडल क्षेत्र की जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों पर दो सप्ताह से पॉश मशीनों में सर्वर की समस्या बनी हुई है। नेटवर्क इश्यू और तकनीकी खराबी के कारण खाद्यान्न वितरण ठप है। उपभोक्ता घंटों लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद खाली हाथ लौटते हैं। विभाग से जल्दी समाधान की मांग की गई है।

Ara News: पॉश मशीनों का सर्वर ठप होने से राशन को तरस रहे उपभोक्ता

Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। पीरो अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों पर दो सप्ताह से पॉश मशीनों में सर्वर की गंभीर समस्या बनी हुई है।

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समस्या और उसके परिणाम

नेटवर्क इश्यू और मशीनों में तकनीकी खराबी के कारण जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न वितरण पूरी तरह ठप हो चुका है। ग्रामीण इलाकों की गरीब और मेहनतकश जनता रोजाना अपना काम-काज छोड़कर राशन पाने की उम्मीद में लंबी लाइन में खड़ी रहती है। हालांकि, पॉश मशीन की स्क्रीन पर लगातार सर्वर एरर का संदेश आने से उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ रहा है। इस स्थिति से डीलर भी बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि मशीनी खराबी के चलते वे चाहकर भी अनाज नहीं दे पा रहे हैं।

उपभोक्ताओं की मांग

उपभोक्ताओं ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द पॉश मशीनों के सर्वर को ठीक कराने की मांग की है, ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के राशन मिल सके।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि पॉश मशीनों में आ रही तकनीकी खराबी और सर्वर समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों और टेक्निकल टीम को निर्देशित किया गया है। सर्वर को जल्द से जल्द दुरुस्त कर सुचारू रूप से वितरण कार्य शुरू कराया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

पॉश मशीनों में सर्वर की समस्या कब से बनी हुई है?
पॉश मशीनों में सर्वर की गंभीर समस्या दो सप्ताह से बनी हुई है।
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