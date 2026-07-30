Ara News: स्कूलों को वापस करना होगा व्यावसायिक गैस सिलेंडर
Ara News: आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि उन्हें व्यावसायिक गैस सिलेंडर वापस करना होगा। 2014-15 से स्कूलों में एलपीजी का उपयोग हो रहा है। अब घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के बाद, व्यावसायिक सिलेंडर को संबंधित गैस एजेंसी को वापस करना है।
Ara News: आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मध्याह्न भोजन योजना में इस्तेमाल होने वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडरों को स्कूलों की ओर से गैस वितरकों को वापस करना होगा। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक ने डीपीओ मध्याह्न भोजन योजना को निर्देश दिया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से स्कूलों मे मध्याह्न भोजन बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग किया जा रहा है। उस समय आईओसीएल, एचपीसीएल व बीपीसीएल की ओर से स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए बिना सिक्युरिटी के व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया था।
गृह गैस कनेक्शन की उपलब्धता
वर्ष 2023 में स्कूलों में घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया था। इसके बाद जिले में मांग पर समय-समय पर व्यावसायिक गैस सिलेंडर हटाकर स्कूलों में घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है। विभाग के अनुसार वर्तमान में लगभग शत-प्रतिशत स्कूलों में घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध है। घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध होने के बाद कई बार निदेशित किया गया कि सिक्युरिटी फ्री व्यावसायिक सिलेंडर संबंधित गैस एजेंसी को वापस किया जाय। अब तक इसक अनुपालन नहीं हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक ने डीपीओ मध्याह्न भोजन योजना को निर्देश दिया है कि जिले के ऐसे स्कूलों को चिह्नित करें, जहां सिक्युरिटी फ्री व्यावसायिक सिलेंडर पड़ा हुआ है। अनुपयोगी गैस सिलेंडर को संबंधित गैस एजेंसी को वापस करना है, जहां से स्कूल में कनेक्शन लिया गया है।
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