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Ara News: भोजपुर में अब पांच अगस्त को होगा सहयोग शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -​चेहल्लुम की जगह सामान्य प्रशासन विभाग के नये निर्देश के बाद बदला गया फैसला, भोजपुर जिले के प्रखंडों और पंचायतों में आम नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों के सीधे निष्पादन के लिए आयोजित होने...

Ara News: भोजपुर में अब पांच अगस्त को होगा सहयोग शिविर

Ara News: -​चेहल्लुम की जगह सामान्य प्रशासन विभाग के नये निर्देश के बाद बदला गया फैसला ​आरा/जगदीशपुर, निज संवाददाता। भोजपुर जिले के प्रखंडों और पंचायतों में आम नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों के सीधे निष्पादन के लिए आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तिथि में एक बार फिर आंशिक संशोधन किया गया है। अब यह शिविर 4 या 18 अगस्त की बजाय आगामी 05 अगस्त (बुधवार) को आयोजित किया जाएगा।

सहयोग शिविर की नई तिथि

इस संबंध में भोजपुर के डीएम ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। ​पहले चेहल्लुम को लेकर 18 अगस्त तय हुई थी। पूर्व में 04 अगस्त (प्रथम मंगलवार) को चेहल्लुम पर्व के अवसर पर राज्यपत्रित अवकाश घोषित होने के कारण शिविर की तिथि बदलकर 18.08.2026 निर्धारित की गई थी।

उपरोक्त निर्देशों की जानकारी

इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि प्रथम या तृतीय मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो सहयोग शिविर का आयोजन अगले कार्य दिवस को निर्धारित स्थल पर किया जाएगा। इसी निर्देश के आलोक में पूर्व के आदेशों में संशोधन करते हुए अब शिविर आयोजन की तिथि 05.08.2026 (बुधवार) तय की गई है।

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

इस लेकर डीएम ने सभी ​बीडीओ, सीओ और एसडीओ ​और सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमानुसार पांच अगस्त को अपने-अपने क्षेत्र में सहयोग शिविर का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। ​

सामान्य प्रश्न

भोजपुर में सहयोग शिविर कब आयोजित होगा?
सहयोग शिविर 05 अगस्त 2026 (बुधवार) को आयोजित किया जाएगा।
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