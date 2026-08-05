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Ara News: सहार के कौलोडिहरी में सहयोग शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: सहार प्रखंड के कौलोडिहरी गांव में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 74 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना सहित कई जनकल्याणकारी योजनाएं शामिल थीं। अधिकारियों ने समस्याओं का त्वरित समाधान किया।

Ara News: सहार के कौलोडिहरी में सहयोग शिविर

Ara News: सहार, संवाद सूत्र। सहार प्रखंड के कौलोडिहरी गांव में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पंचायत के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 74 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, बिजली, भूमि विवाद सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मामले शामिल रहे। मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों ने कई समस्याओं का त्वरित समाधान किया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया।

बीडीओ जनार्दन तिवारी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप आम लोगों की समस्याओं का समाधान अब गांव और पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने बताया कि प्राप्त सभी 74 आवेदनों की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस अवसर पर प्रखंड एवं अंचल के पदाधिकारी सहित अन्य विभाग के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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