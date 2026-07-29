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Ara News: झारखंड गये रिटायर बैंककर्मी, चोर उड़ा ले गये लाखों के जेवर और नगदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज बड़ा पानी टंकी मोहल्ले में मंगलवार की रात हुई घटना , एफएसएल की टीम घटना स्थल पर

Ara News: झारखंड गये रिटायर बैंककर्मी, चोर उड़ा ले गये लाखों के जेवर और नगदी

Ara News: -नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज बड़ा पानी टंकी मोहल्ले में मंगलवार की रात हुई घटना

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चोरी की घटना की जानकारी

-पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुटी -मोहल्ले के सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान और धरपकड़ में जुटी पुलिस आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज बड़ा पानी टंकी मोहल्ले में मंगलवार की रात बदमाशों ने एक रिटायर बैंककर्मी के बंद घर पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने बैंककर्मी के घर का ताला तोड़ कर जेवरात और नगदी समेत लाखों के संपत्ति चुरा ली। चोरी की घटना रिटायर बैंककर्मी सुमन कुमार सिन्हा के घर हुई है। घटना के समय गृहस्वामी और उनके परिजन झारखंड के रांची में थे। बुधवार की सुबह मोहल्ले के लोगों को बुधवार को चोरी की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष देवराज राय के साथ एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन की गयी।

पुलिस की जांच

पुलिस मोहल्ले के सीसीटीवी के वीडियो और फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस इस मामले में बैंक कर्मी के घर की देखरख करने वाली महिला और उसके पति से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक मीरगंज बड़ा पानी टंकी मोहल्ला निवासी रिटायर बैंक कर्मी सुमन कुमार झारखंड के रांची गए थे। घर की देखरेख एक महिला कर रही थी। मंगलवार- बुधवार की रात करीब एक बजे चोर चारदीवारी फांदकर अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद घर के कमरे का ताला तोड़ अलमीरा, ब्रीफकेस समेत अन्य जगहों पर रखे जेवरात सोने-चांदी के जेवरात, नगदी समेत लाखों की संपत्ति चुरा लिया। इधर, घर की देखरेख करने वाली महिला का कहना है कि उसके एक संबंधी की तबीयत खराब थी, जिसे लेकर वह सवा एक बजे बाहर निकल गई है। इसके बाद चोरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। सुबह वह लौटी, तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। आसपास के लगे सीसीटीवी में देखने पर पता चला कि करीब एक बजकर 13 मिनट पर गृहस्वामी के मुख्य द्वार पर दो-तीन लोग इधर-उधर घूमते नजर आ रहे हैं। उसे दौरान दो बाइक सवार तीन लोग भी उसे रास्ते से होकर गुजरे।

सामान्य प्रश्न

चोरी की घटना कब हुई?
चोरी की घटना मंगलवार की रात हुई।
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