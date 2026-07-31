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Ara News: राजस्व कर्मचारियों को सीओ ने सौंपा हल्का

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: पीरो में राजस्व कर्मचारियों को सीओ रविश कुमार द्वारा विभिन्न हल्कों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों को दाखिल खारिज, परिमार्जन और अन्य मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। सभी को जल्द ही अपने-अपने क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है।

Ara News: राजस्व कर्मचारियों को सीओ ने सौंपा हल्का

Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। बदलकर आये राजस्व कर्मचारियों को सीओ रविश कुमार ने अलग-अलग हल्का की कमान सौंप दी है। शेख अब्दुला अंसारी को नगर परिषद् पीरो, सरदार गुरप्रीत सिंह को तार, एयार, तिलाठ, मदन मोहन प्रसाद को लहठान, खननी कलां, मंतोष कुमार को नायक टोला, जितौरा जंगल महाल, मो जाफर इकबाल को नोनार, भड़सर, कटरियां, ज्ञानी राम को सुखरौली, रजेयां, रेखा कुमारी को कातर, अमई, शशि कुमार को अगिआंव बाजार, छवरही जंगल महाल, उमेश कुमार को अकरूआं, जमुआंव, इम्तेयाज अंसारी को नारायणपुर, बचरी, नवल किशोर को कोथुआं, बरांव, अमेहता की कमान सौंपी गयी है। दाखिल खारिज, परिमार्जन, जाति, आय और आवास के मामलें के निष्पादन की जिम्मेवारी देते हुए कहा है कि अविलंब अपने-अपने हल्का का प्रभार लेकर लंबित मामलों का निपटारा शुरू कर दें।

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