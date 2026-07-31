Ara News: रिटायर बैंककर्मी के घर से लाखों के जेवरात चोरी में पति सहित नौकरानी गिरफ्तार

Ara News: -नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज पानी टंकी मोहल्ले में 28-29 जुलाई की रात हुई थी घटना -रिटायर बैंककर्मी के घर से करीब 360 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी के जेवर ले भागे थे चोर -गृहस्वामी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज, नौकरी और उसके पति पर जताया गया था संदेह आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज पानी टंकी मोहल्ला निवासी रिटायर बैंककर्मी में घर से लाखों रुपये मूल्य के जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस ने घर की देखरेख करने वाली महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें बबीता देवी और उसके पति संतोष कुमार शामिल हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर चोरी और गहने की बरामदगी में जुटी है। पुलिस अधीक्षक की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस बयान में दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गयी है।

चोरी की सूचना

इधर, चोरी के मामले में रिटायर बैंककर्मी सुमन कुमार सिन्हा के बयान पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गयी है। इसमें सोने के करीब 360 ग्राम और चांदी के लगभग 700 ग्राम आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में घर की देखरेख करने वाली बबीता देवी और उसके पति पर चोरी का संदेह जताया गया है। गृहस्वामी रिटायर बैंककर्मी सुमन कुमार सिन्हा की ओर कहा गया है कि वे निजी काम से अपनी पत्नी के साथ 26 जुलाई की सुबह ट्रेन से रांची गए थे। घर की चाबी देखरेख करने वाली बबीता देवी को दी गयी थी। उसे घर में सोने के लिए भी कहा गया था। 29 जुलाई की सुबह आठ बजे बबीता देवी ने सूचना दी कि उनके घर में चोरी हो गयी है। आरा आने पर पता चला कि आलमीरा, बक्से और पलंग आदि को तोड़ कर उनकी पत्नी, बहू और पोती के गहने, कुछ नगदी एवं कागजात की चोरी की गयी है। प्राथमिकी के अनुसार उनके घर से 25 ग्राम सोने की हार, 30 ग्राम सोने की चेन, 20 ग्राम सोने की चार अंगूठी, 40 ग्राम चार सेट सोने की बाली, 50 ग्राम की सोने की चूड़ी, 20 ग्राम की सोने की चेन, 8 ग्राम का एक मांगटीका, 8 ग्राम की एक नथिया, 15 ग्राम सोने का ब्रेसलेट, 50 ग्राम का 5 जोड़ा कान की बाली, 5 ग्राम की नाक की रिंग, 14 ग्राम की एक जेंट्स रिंग, 20 ग्राम की सोने की चेन, 11 ग्राम सोने का लॉकेट लगी चेन, 10 ग्राम की तीन सेट कान की बाली के अलावा चांदी के काफी जेवर गायब हैं।