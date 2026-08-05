Ara News: छह मोबाइल के साथ चोर गिरोह के छह शातिर बदमाश गिरफ्तार

Ara News: ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत रेल पुलिस को मिली सफलता -आरपीएफ-जीआरपी की कार्रवाई में आरा स्टेशन से पकड़े गये सभी शातिर आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में मोबाइल चोर गिरोह के छह शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी के छह मोबाइल भी बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार बदमाशों में आरा के नवादा थाना क्षेत्र के वैद्यनाथ गुप्ता के पुत्र राकेश कुमार, संतोष साह के पुत्र आनंद कुमार, नगर थाना क्षेत्र निवासी स्व. सुरेश पांडेय के पुत्र टुनटुन पांडेय, कोईलवर निवासी इस्लाम आलम के पुत्र मोहम्मद निशाल, बक्सर जिले के नैनीजोर थाना क्षेत्र निवासी शिवजी पांडेय के पुत्र रोहित पांडेय और यूपी के बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र निवासी लुकमान अंसारी के पुत्र मोइनुद्दीन शामिल हैं। रेल पुलिस के अनुसार बरामद मोबाइल की कीमत एक लाख रुपए आंकी जा रही है।

छापेमारी एवं गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार रेल यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन परिसर में अपराध नियंत्रण को लेकर आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार एवं जीआरपी थानाध्यक्ष रंधीर कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत विशेष जांच एवं गश्त अभियान चलाया जा रहा था। उस क्रम में आरा रेलवे स्टेशन पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। उस दौरान उनके पास से चोरी के दो मोबाइल बरामद किये गये। पूछताछ करने पर दोनों ने स्वीकार किया कि मोबाइल रेल यात्रियों से चोरी किया गया हैं। दोनों ने बताया कि गिरोह के चार अन्य सदस्य भी रेलवे स्टेशन परिसर में चोरी की नीयत से घूम रहे हैं। इस आधार पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म पर छापेमारी कर गिरोह के चार अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान सभी के पास से चोरी के एक-एक मोबाइल बरामद किये गये। पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करते हैं। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।‌ वहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।