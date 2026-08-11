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Ara News: चाकू के बल पर छपरा निवासी ट्रक चालक से सोने की चेन की लूट, दो बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र में सोमवार को बाइक सवार बदमाशों ने चाकू के बल पर ट्रक चालक से सोने की चेन लूट ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनकी लूटी गई चेन, दो मोबाइल और एक बाइक बरामद की। दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास है।

Ara News: चाकू के बल पर छपरा निवासी ट्रक चालक से सोने की चेन की लूट, दो बदमाश गिरफ्तार

Ara News: चांदी थाना क्षेत्र के कोसिहान पुल के समीप सोमवार की शाम हुई थी लूट की वारदात सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया बदमाशों के पास से चालक की लूटी गयी सोने की चेन बरामद, बाइक जब्त आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के कोसिहान पुल के समीप सोमवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने चाकू के बल पर छपरा निवासी एक ट्रक चालक से सोने की चेन लूट ली। वारदात को अंजाम के बाद दोनों बदमाश भाग निकले। हालांकि चालक की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

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गिरफ्तारी और बरामदगी

इनके पास से चालक से लूटी गयी चेन के अलावा दो मोबाइल और एक बाइक बरामद की गयी है। गिरफ्तार बदमाशों में चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव निवासी राजेश्वर प्रसाद यादव के पुत्र अभिषेक कुमार और हरदास टोला निवासी नमेन्द्र यादव के पुत्र मनु कुमार शामिल हैं। दोनों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। मनु कुमार कुछ रोज पहले ही जेल से जमानत पर आया था। पुलिस अधीक्षक राज की ओर से मंगलवार को प्रेस बयान जारी कर यह जानकारी दी गयी। बताया जा रहा है कि सारण जिला निवासी ट्रक चालक विशाल कुमार सोमवार की शाम ट्रक लेकर नासरीगंज की ओर जा रहा था।

वारदात का विवरण

कोसिहान पुल के समीप बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर ट्रक रोक दी। उसके बाद चाकू दिखाकर चालक से सोने की चेन लूटकर भाग निकले। इसके बाद ट्रक चालक विशाल कुमार की ओर से चांदी थाने को सूचना दी गयी। सूचना मिलते ही चांदी थानाध्यक्ष राकेश रौशन त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चालक की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। पुलिस के अनुसार मनु कुमार और अभिषेक कुमार का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। मनु कुमार पूर्व में कोईलवर और चांदी थाना क्षेत्र में लूट के मामले में जेल जा चुका है। कुछ दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था。

अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न

बदमाशों ने किसके साथ लूट की?
बदमाशों ने छपरा निवासी एक ट्रक चालक के साथ लूट की।
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