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Ara News: जगदीशपुर की जनसुनवाई में 13 में से आठ मामलों का निपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: भोजपुर के जगदीशपुर में आयोजित जनसुनवाई में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। कुल 13 मामलों में से 8 का तत्काल निपटारा किया गया। सीओ ने भूमि विवाद व अन्य समस्याओं के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। विवादित भूमि की नापी अगस्त में कराई जाएगी।

Ara News: जगदीशपुर की जनसुनवाई में 13 में से आठ मामलों का निपटारा

Ara News: जगदीशपुर, निज संवाददाता। भोजपुर के जगदीशपुर अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई में आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई की गई। सीओ विश्वास आनंद ने स्वयं फरियादियों की शिकायतें सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कराया। साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित राजस्व कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीओ ने बताया कि जनसुनवाई में कुल 13 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से बाठ मामलों का तत्काल निष्पादन कर दिया गया। शेष पांच मामलों में आवश्यक जांच एवं प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारी और अंचल कर्मियों को निर्देशित किया गया है। अधिकतर शिकायतें रैयती भूमि, सीमांकन एवं भूमि विवाद से संबंधित थीं।

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विसेनटोला नाला भूमि विवाद की होगी नापी

जगदीशपुर नगर क्षेत्र के चर्चित विसेनटोला नाला भूमि विवाद मामले में सीओ ने बताया कि विवादित भूमि की नापी अगस्त के प्रथम सप्ताह में कराई जाएगी। नापी के बाद प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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त्वरित समाधान पर प्रशासन का जोर

सीओ ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। भूमि विवाद सहित राजस्व से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, ताकि लोगों को अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।

सामान्य प्रश्न

जनसुनवाई में कितने मामले प्रस्तुत किए गए?
जनसुनवाई में कुल 13 मामले प्रस्तुत किए गए।
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