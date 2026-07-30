Ara News: खेल मैदान पर औद्योगिक निर्माण के विरोध में उतरे युवा, बीडीओ को ज्ञापन

Ara News: -​बिहिया में बियाडा की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होने से खिलाड़ियों में नाराजगी -​प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर युवाओं ने उठाई वैकल्पिक खेल परिसर की मांग -​सामाजिक कार्यकर्ता अजय यादव बोले : बीडीओ, थानाध्यक्ष के बाद आज डीएम से करेंगे गुहार फोटो कैप्शन - बिहिया में खेल मैदान बचाने की मांग को लेकर गुरुवार को बिहिया प्रखंड परिसर में धरना देते सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार यादव सहित युवा और छात्र ​बिहिया, निज संवाददाता। वर्षों से स्थानीय युवाओं और बच्चों के खेल और शारीरिक अभ्यास का केंद्र रहे बियाडा की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होने के विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में छात्र, युवा, अभिभावक और स्थानीय नागरिक प्रखंड कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने धरना देकर प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट कराया और बीडीओ अर्चना वर्मा को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा। ​

धरना और प्रदर्शन

ज्ञापन में कहा है कि यह खेल मैदान क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स सहित सेना, पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास स्थल रहा है। अब इस भूमि को औद्योगिक इकाई के लिए लीज पर दिए जाने और निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र के सैकड़ों खिलाड़ियों एवं युवाओं के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि खेल मैदान केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास और अनुशासित जीवन का आधार है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान खेल मैदान को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाए। यदि ऐसा संभव न हो, तो नगर या प्रखंड क्षेत्र में शीघ्र ही पर्याप्त क्षेत्रफल वाला वैकल्पिक सार्वजनिक खेल मैदान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए स्थायी खेल परिसर विकसित करने की भी मांग उठाई गई। सामाजिक कार्यकर्ता सह वार्ड प्रतिनिधि अजय कुमार यादव ने बताया कि बीडीओ, थानाध्यक्ष व प्रभारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और आज डीएम को आवेदन दिया जाएगा। वहीं बीडीओ अर्चना वर्मा ने बताया कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। हालांकि, उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राप्त आवेदन को आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएम के पास अग्रसारित किया जाएगा। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सह वार्ड प्रतिनिधि अजय कुमार यादव, राजू रंजन, धनंजय यादव, राहुल गुप्ता, अजय कुमार, चिंटू कुमार, सोनू कुमार, संजय कुमार, गौरव कुमार, आयुष गुप्ता, सन्नी कुमार, जय प्रकाश समेत सैकड़ों स्थानीय लोग और युवा उपस्थित रहे।